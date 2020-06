Meesseman: "40% inleveren? Bij de mannen is het maar 25%, dat begrijp ik niet"

"Ik zou graag gaan, maar indien niet, is het ook geen ramp"

Al weken wordt er gespeculeerd over het WNBA-seizoen, maar zekerheid heeft Meesseman dus nog altijd niet. De Verenigde Staten zijn bijzonder zwaar getroffen door corona, maar Meesseman is niet bang. "Alles zal er super beveiligd zijn. Ik denk niet dat we ons zorgen moeten maken."

Alle ploegen worden afgezonderd op 1 plaats (Florida of Las Vegas) om daar wellicht 22 van de normaal voorziene 36 matchen te spelen. Wat er daarna met de play-offs gaat gebeuren is niet duidelijk. "We zitten dan wel een paar maanden op mekaars lip, maar bij de Mystics komen we goed overeen en dat zal wel loslopen."

"We hebben weer een sterke ploeg bij de Mystics. Die ploeg is maar op 1 plaats gewijzigd en ik denk dat we klaar zijn om weer als een van de favorieten aan het seizoen te beginnen."



"Als ik mag vertrekken, heb ik een week nodig om alles in orde te krijgen." Maar als ze toch niet zou kunnen gaan, vindt Meesseman dat eigenlijk geen ramp. "Dan blijf ik maar wat langer bij familie en vrienden in Ieper, want daar heb ik de laatste tijd toch wel enorm van genoten."