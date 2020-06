Leonardo bevestigt: "Cavani en Thiago Silva verlaten PSG na dit seizoen"

Door de verminderde inkomsten wegens de coronapandemie - PSG stevent op een tekort van meer dan 200 miljoen euro af - moet er gesnoeid worden in de loonmassa, jaarlijks goed voor 300 miljoen euro aan uitgaven. Thiago Silva en Cavani behoren tot de grootverdieners bij PSG. Cavani wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Inter.

"Het zijn prachtige jaren geweest, maar we zijn op het einde gekomen. We moesten een logische keuze maken, ook rekening houdend met de economische gevolgen van de coronacrisis."

"Het was geen makkelijke beslissing om te nemen", geeft Leonardo toe. "Het zijn 2 spelers die mee de geschiedenis van PSG hebben bepaald. Dus je vraagt jezelf af of je de weg samen wil voortzetten of je het jaar te veel moet vermijden."

"Nooit een ideaal moment om afscheid te nemen"

Thiago Silva was de afgelopen seizoen de aanvoerder van PSG en Cavani is met 200 doelpunten de topschutter aller tijden van PSG. "Misschien begaan we een vergissing met deze beslissing, maar er is nooit een ideaal moment om afscheid te nemen."

PSG wil wel proberen om de contracten van Thiago Silva en Cavani met enkele maanden te verlengen zodat het duo in augustus eventueel kan meespelen in de ontknoping van de Champions League. "Dat is het plan, maar de manier waarop we dat moeten uitwerken is nog niet helemaal duidelijk."