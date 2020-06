Justine Henin: "100% begrijpen waarom Kim terugkeert, dat kan ik niet"

Het is intussen al 10 jaar geleden dat Justine Henin haar laatste match speelde op Roland Garros. 2020 had ook voor haar een druk sportjaar moeten worden als tenniscommentator en in haar tennisacademie in Limelette. Hoe denkt zij dat het tennis er na deze crisis zal uitzien? En gelooft ze nog in de comeback van Clijsters? Sporza had een uitgebreid gespek met de tenniskampioene.

"Voor de Justine van 15 jaar geleden zou dit een zware periode geweest zijn"

Er wordt weer getennist op de velden van haar academie. Justine Henin is opgelucht dat er na de coronacrisis weer getennist kan worden. "Dat doet goed, alles valt langzaam weer op zijn plaats", vertelt ze. "Het doet me plezier om hier weer kinderen te zien. Zij hebben echt ontspanning nodig. Het is niet het belangrijkste in het leven, maar sport is toch voor veel mensen belangrijk." Ze is wel opgelucht dat zij deze coronacrisis niet hoeft mee te maken als speelster. “Voor de Justine van 15 jaar geleden zou dit een heel zware periode geweest zijn. Met mijn karakter van toen zou het moeilijk zijn om een evenwicht te vinden: doe ik te veel of te weinig? De creativiteit van de spelers en hun entourage wordt nu ook gestimuleerd. Het wordt straks interessant om te zien wie voordeel zal gehaald hebben uit deze situatie." "Voor jonge spelers kan dit wel interessant zijn. Zij hebben nu niet de stress van de wedstrijden en kunnen echt aan de basis werken. Voor de toppers zal het wel anders zijn."

"Spelers die klagen over nieuwe maatregelen, dat vind ik luxeproblemen"

De US Open zou een nieuwe start kunnen zijn voor Djokovic en co, maar met strikte regels: zonder publiek, met minder spelers en een kleinere entourage. Sommige spelers zien dat niet echt zitten. “Dat er geen publiek zal zijn, is uiteraard vreselijk triest. Maar wie verwacht dat het tenniscircuit op dezelfde manier als vroeger herneemt, zal ontgoocheld zijn.” “Sommigen zeggen nu: als ik niet kan reizen met heel mijn team, dan wordt het moeilijk. Dat zijn voor mij luxeproblemen. Daar gaat niemand aan sterven. Denk eens aan de andere spelers. Die blij zijn dat ze zullen kunnen spelen en zo iets verdienen. Ik heb respect voor spelers die ervoor kiezen om niet te spelen, maar ik zou toch positief proberen te blijven. We zullen ons moeten aanpassen." Roland Garros, het toernooi dat Henin 4 keer kon winnen, zou eind september worden gespeeld. Meteen na de US Open. “In normale tijden is het natuurlijk niet ideaal om op gravel te spelen een week nadat je op hardcourt hebt getennist. Maar dit is 2020, dit is een uitzonderlijk jaar dat ook uitzonderlijke reacties vraagt." "Ik denk dan weer aan de spelers die de kans hebben om toch nog 2 grandslams te spelen. Dat kan hen wat financiële ademruimte geven voor de maanden die daarop volgen.”

"100% begrijpen waarom Kim terugkeert, dat kan ik niet"

Uiteraard is Henin is ook benieuwd hoe de terugkeer van Kim Clijsters zal evolueren. Is deze pauze een voordeel voor haar, of niet? "Ik zit niet in haar entourage, dus ik weet het niet. Was ze helemaal klaar bij haar comeback? Indien ja, dan zou het jammer zijn want dan is ze het ritme een beetje kwijt. Maar misschien heeft ze deze periode wel gebruikt om fysiek beter te worden. Dan is het een voordeel." “100% begrijpen waarom ze terugkeert? Nee, dat kan ik niet. Maar het respecteren uiteraard wel. Als zij er nog zin in heeft en voelt dat er nog kansen zijn voor haar, waarom niet? Maar het blijft verrassend. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik echt dat het een grap was.” "De boodschap is alleszins positief voor andere moeders en vrouwen. Ik zou het niet kunnen als mama. Dat zijn twee veeleisende levens. Ik sta persoonlijk met twee voeten in mijn nieuwe leven. Maar niemand kent haar doelen. Wil ze vooral plezier hebben en haarzelf uitdagen? Of wil ze de top 10 halen?"

"Goffin heeft nog potentieel, maar het zal van zijn motivatie afhangen"

Een andere Belg die Justine Henin volgt, is David Goffin. Wat verwacht ze nog van hem? Hij wordt eind dit jaar 30 en gaat ook trouwen. "Wat hij al bereikt heeft, is uitzonderlijk. En zijn carrière is zeker nog niet voorbij. Ontbreekt er nog iets om nog net die stap hogerop te zetten? Waarschijnlijk wel. Maar ik ken hem niet goed genoeg om er echt details over te geven." "Kim en ik hebben de lat hoog gelegd met grandslamzeges, maar dat een Belgische man in de top 10 staat, is echt wel een prestatie. Hij heeft de beste tennissers al geklopt." "In het algemeen denk ik dat er een moment komt in een tenniscarrière waarop je denkt: dit is een goed niveau voor mij. Ik train om dit te kunnen aanhouden. Of denk je: ik wil nog meer. Ik weet niet hoe het bij Goffin zit. Hij heeft nog potentieel om heel mooie dingen te laten zien, maar het zal van zijn goesting en motivatie afhangen."

"Federer heeft ons al zo vaak verbaasd, je kan niet voorspellen of hij nog terugkeert"

Bij de mannen kwam er deze week verrassend nieuws over Roger Federer. Hij speelt dit seizoen niet meer. "Natuurlijk is het geen goed signaal dat hij nu lang moet revalideren na die operatie aan zijn knie. Hij heeft ook al een zekere leeftijd. Maar er is al een paar keer voorspeld dat het voorbij is voor hem en toch verrast hij ons dan." "Maar als hij nog gemotiveerd is en hij wil volgend jaar nog een laatste jaar alles uit de kast halen, dan kan dat. Of als hij gewoon wil blijven tennissen voor zijn plezier, tot hij te veel last krijgt, dat kan ook. Dat kan je niet voorspellen."

"Sofia Costoulas wil het echt maken op het profcircuit"