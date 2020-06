Fietsen combineren met een job: "Moeilijkste afstand is 5 meter van sofa naar deur"

Van Loy: "Ga met de fiets naar het werk"

In de Virtual Baloise Belgium is Ellen Van Loy (Telenet Baloise Lions) een van de 4 kopvrouwen die deze week meebikkelt voor de eindzege.



Veel van haar knechten zullen het fietsen moeten combineren met een job. Welke tips heeft Van Loy, die zelf ook nog een andere job heeft, in petto?

"Alles begint met een goede planning. Elke maand krijg ik mijn uurrooster en daar heb ik best veel inspraak in. Vooral in de winter kan ik mijn shiften laten inplannen met het oog op de veldritten", zegt Van Loy, die 19 uur per week in een woonzorgcentrum werkt.

"Als het kan, raad ik fietsliefhebbers aan om met de fiets naar het werk te gaan. Dat probeer ik zelf ook zo vaak mogelijk te doen. Misschien haal je er nog voordeel uit met een kilometervergoeding en/of een fietsleasing."

"Als je na het werk naar huis fietst, kan je een extra lus maken om extra kilometers te malen. Bij een late shift kan je dan eventueel ook een langere rit maken als je richting het werk fietst."