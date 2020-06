Dries Mertens maakt zijn 122e voor Napoli en is alleen recordhouder

Dries Mertens zat al een tijdje met het clubrecord bij Napoli in zijn hoofd. Eind februari evenaarde hij Marek Hamsik met zijn 121e doelpunt, een heerlijke knal tegen Barcelona in de heenmatch van de 1/8e finales van de Champions League.

De uitbraak van het coronavirus gooide het Italiaanse voetbal op slot, maar in zijn eerste wedstrijd was het meteen raak voor Mertens. In de return van de halve finales van de Coppa Italia tegen Inter kon hij op de tegenaanval de 1-1 in doel leggen.

Met die goal heeft onze landgenoot zich ongetwijfeld nog meer in de harten van de Napoli-fans gespeeld. Sinds hij in 2013 PSV inruilde voor Napoli is Mertens er uitgegroeid tot een icoon. Op het einde van het seizoen loopt zijn contract af, maar wellicht zal Mertens nog bijtekenen.