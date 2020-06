Wat zijn ambities van Alvarado op de weg? "Ik droom van de Giro Rosa"

"Het is echt leuk dat er zoveel mensen aan het fietsen zijn. Het is een fijn initiatief", vertelt kopvrouw Ceylin del Carmen Alvarado. Kijkt ze naar de cijfers? "Zeker. Ik ben competitief. Het is leuk om op kop te staan. Ik zie ook op sociale media veel berichtjes. Het is fijn dat mensen trots zijn om in mijn ploeg te zitten."

De Baloise Belgium Tour is uiteraard een wegwedstrijd. Hoe zit het met de ambities van de wereldkampioene veldrijden op de weg? Ze zit sinds kort ook in het wegproject van de broers Roodhooft. "Ik wil nu veel ervaring opdoen en hopelijk meegaan naar rondes en eendagskoersen. Het uiteindelijke doel is wel om een wegcarrière uit te bouwen. Er zit geen tijdsdruk op. Het is een beetje kijken hoe het loopt en hoe ver we komen met de ploeg ook. We zullen wel zien."

Welke koersen zouden haar dan liggen? Ploegmaat Sanne Cant ziet Alvarado vooral uitblinken in de klimkoersen. "Dat denk ik eigenlijk ook. Ik denk dat klimwedstrijden, meerdaagse ritten en heel zware wedstrijden mij net iets beter zullen liggen. Mijn droomkoers? De Giro Rosa, daar droom ik van. Maar dat is nog niet voor volgend jaar."