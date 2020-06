Simon Mignolet: "Uitstel van EK mag geen slechte zaak zijn voor Rode Duivels"

Geen EK voetbal de komende weken dus, want Euro 2020 is door het coronavirus verplaatst naar 2021. "Het is erg spijtig dat we niet kunnen spelen, maar dat moeten we in de huidige omstandigheden gewoon accepteren", zegt Club Brugge-keeper Simon Mignolet.

"Zeker met deze generatie kijk je als voetballer toch wel uit naar zo'n toernooi. Er zijn nu nog geen berichtjes gestuurd in de WhatsApp-groep van de Rode Duivels. Iedereen is nu met zijn eigen schema bezig. Sommige jongens bereiden zich voor op een wedstrijd met hun club. Zelf begin ik volgende week ook opnieuw te trainen."

"Het is wel spijtig dat we niet kunnen samenkomen met de Rode Duivels, want dat is al even geleden. Of het uitstel een goeie of slechte zaak is voor ons? Dat is moeilijk te zeggen. Eén jaar verschil zou zeker geen slechte zaak mogen zijn."

"Het is natuurlijk elk jaar anders wie wanneer in topvorm is en wie er misschien geblesseerd is. Hopelijk blijft iedereen volgend jaar gespaard van blessures."