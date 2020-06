Okapi Aalst plukt jong talent Nathan Kuta weg bij Limburg United

Nathan Kuta is een van de grootste talenten in de EuroMillions Basketball League. De 20-jarige power forward liet vorig seizoen mooie dingen zien bij Limburg United, dat met de Belgische Nederlander een contract voor 3 seizoenen afsloot.

Toch trekt Kuta nu de deur dicht bij Limburg United: hij gaat zijn geluk beproeven bij Okapi Aalst. "Nathan is van mening dat het tijd is voor een nieuwe stap in zijn carrière. We vinden dat zeer jammer, zeker om dat we pas vorig seizoen een 3-jarige overeenkomst hadden afgesloten", zegt Limburg United.

"We wilden zeker op lange termijn blijven voortwerken, maar we houden niemand tegen zijn wil in bij ons. We wensen Nathan uitdrukkelijk te bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen hem het allerbeste bij de uitbouw van zijn carrière."

In Aalst zijn ze dan weer erg gelukkig met de komst van Kuta. "Met Nathan halen we een echt toptalent binnen. De 2,04m grote krachtpatser kan zich als geen ander manifesteren onder de ring en weegt stevig door op een verdediging. We hebben geen seconde geaarzeld om hem binnen te rijven", klinkt het.

Okapi verlengde eerder deze week ook al de contracten van zijn Montenegrijnse sterkhouders Vladimir Mihailovic en Ivan Maras. Bovendien maakte het ook de komst bekend van center Pape Badji. De Senegalees is een oude bekende van coach Yves Defraigne, die Badji enkele jaren geleden nog onder zijn hoede had bij Kangoeroes.