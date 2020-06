Italië maakt zich weer op voor topvoetbal. Het Italiaanse voetbal herneemt vanavond met het bekerduel Juventus-Milan, zaterdag treffen Napoli en Inter elkaar in de Coppa Italia. En daarbij wordt in Napels niks aan het toeval overgelaten. In onderstaande beelden is te zien hoe het volledige San Paolo-stadion ontsmet wordt.