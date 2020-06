Formule 1 mikt op extra races in Europa in 2020

Begin juni maakte de F1 8 races in Europa bekend: op 5 en 12 juli in Oostenrijk, op 19 juli in Hongarije, op 2 en 9 augustus in Groot-Brittannië, op 16 augustus in Spanje, op 30 augustus in België en op 6 september in Italië.

In Italië, Rusland en Bahrein zou ook nog een 2e race kunnen plaatsvinden, terwijl Duitsland en Portugal kandidaat kunnen zijn voor één Grote Prijs.

Om toch nog tot een aanvaardbaar seizoen te komen van 15 à 18 races mikt de F1 op misschien een paar extra wedstrijden in Europa.

"We hebben genoeg opties en hebben er alle vertrouwen in dat we een geweldige 2e helft van het seizoen gaan beleven", liet F1-directeur Ross Brawn weten. "Indien nodig kunnen we in Europa 1 of 2 extra races houden."