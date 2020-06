Fietsen met je lief: top of flop? "Als ik moe ben, wordt er wel gekibbeld onderweg"

"Maar het is wel heel erg leuk om dit te kunnen delen. Het is gezellig." Wie bepaalt dan het tempo? "Meestal hij. Maar ik kan niet altijd volgen, soms gaat het te hard. Voor mijn ontwikkeling en evolutie is het wel goed om met hem te trainen. Ik probeer het tempo altijd vol te houden. En als het niet meer gaat, kan ik me altijd in zijn wiel zetten."

In de garage ten huize Jans-Alvarado hangt een mooie verzameling fietsen. Het wielerkoppel trekt er dan ook regelmatig samen op uit. "Maar onze trainingsschema's zijn niet op elkaar afgestemd. We moeten soms ook wel apart op pad", vertelt Alvarado.

"Heb 'm geklopt in de sprint"

Er hangen ook twee mountainbikes in de garage. Een discipline waar Alvarado toch in moet kunnen uitblinken? "De afwisseling is heel leuk. En ik moet zeggen dat hij er best goed in is. Het verbaast me wel hoe goed hij op de mountainbike rijdt. Maar hij weet niet alles dus hier en daar moet ik hem toch wat tips geven."

"En het is ook een keer gebeurd dat we sprintjes deden en ik had gewonnen. Maar hij beweerde dat het echt niet zo was. Ik blijf er toch nog bij dat ik gewonnen ben."

"Ik moest op zondag kiezen tussen de cross of de mis"

Iets wat weinig mensen misschien weten, is dat Alvarado ook erg gelovig is. "Voor mensen die er niet mee bezig zijn, is het lastig om uit te leggen. Ik ben gelovig, maar ik ben niet perfect uiteraard. Dat is voor iedereen verschillend. Ik geloof dat er een god is en dat ik daar terecht kan", vertelt de wereldkampioene veldrijden.

"Ik lees thuis in de papieren bijbel, maar de bijbel staat ook op mijn gsm. Dat is net iets makkelijker. Ik ga mee met mijn tijd", lacht ze. Misvieringen doet ze niet. "In het begin gingen we met het gezin wel nog naar de kerk op zondagen, maar nu moet ik gewoon crossen op zondag. Dan moet je kiezen op een bepaald moment. En mijn liefde voor de sport is heel erg groot, dus we zijn al jaren niet naar een dienst geweest."

Is het belangrijk in de sport? "Een bepaald bijgeloof heb ik niet voor een wedstrijd. Maar ik bid elke dag en voor een cross komt dat zeker ook in mijn gebed. Af en toe schiet er mij tijdens een cross ook wel iets te binnen."

Hoe wordt dat onthaald in het peloton? "Ik heb er lang niet over gesproken. Dus toen ik er voor het eerst voor uitkwam, heb ik wel veel vragen gekregen. Niets negatiefs, maar mensen waren verbaasd. En er zijn ook andere renners of rensters geweest die ik ook gelovig zijn en die me zeiden dat het leuk was dat ik er nu zo open over was."