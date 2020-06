Dit jaar geen Muur in de Ronde van Vlaanderen: Flanders Classics wijzigt parcours

"Renners voldoende rust gunnen"

Het wordt een druk najaar voor de wielrenners. Net daarom heeft Flanders Classics ervoor gekozen om zijn wedstrijden in te korten.

"Om de renners de mogelijkheid te geven om voldoende rust in te bouwen tussen wedstrijden die elkaar in oktober in sneltempo opvolgen, heeft Flanders Classics in overleg met verschillende teams beslist de afstand van zijn wedstrijden licht in te korten", laat de organisatie weten.

"Zowel voor de Brabantse Pijl, Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs als voor de Ronde van Vlaanderen gaat het om een inkorting van de totale wedstrijdafstand, waarbij de klassieke sleutelpunten in de finales bewaard blijven."