Cycling Vlaanderen maakt wielerkalender voor juli bekend: 65 wedstrijden

"Ons doel was een aanbod voorzien voor renners uit alle categorieën en in alle disciplines", zegt Cycling Vlaanderen. "Met dank aan de vele enthousiaste wielerliefhebbers is dat gelukt en dit onder heel mooie voorwaarden opgelegd uit de federatie."

De wielrenners kunnen zich in juli opnieuw in competitieverband uitleven op de fiets. Cycling Vlaanderen maakte bekend dat het in totaal 65 oefenwedstrijden (op de weg en offroad) zal organiseren voor alle leeftijdscategorieën, zowel mannen als vrouwen. Ook profs kunnen meedoen.

"Zo betaalt Cycling Vlaanderen de organisatievergunning (verzekering, officials en billijke vergoeding), voorzien we een hygiënische kit om alles veilig te laten verlopen en krijgt iedere organisator een uitgebreide gids met info en te nemen maatregelen. Organisatoren moeten voor deze wedstrijden ook geen prijzengeld voorzien."



"We voorzien daarnaast ook clubactiviteiten en trainingen. Zo reserveerden we het circuit in Zolder, alle open wielerbanen in Vlaanderen en enkele accommodaties om te mountainbiken. Hiermee willen we clubs en renners een extraatje aanbieden, ze verder voorbereiden op de echte herstart van het seizoen in augustus en ze kennis laten maken met de vele open wielerbanen in Vlaanderen."