Burgemeester Geraardsbergen: "Ik zou licht beschaamd zijn als Ronde-organisator"

Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, zegt dat Geraardsbergen het niet persoonlijk mag nemen.

"Het heeft niets met Geraardsbergen te maken. We hebben in 4 koersen geknipt, niet enkel in de Ronde van Vlaanderen."

"Ik snap dat het schrappen van de Muur uitvergroot wordt, maar we hebben binnen de Ronde niet veel mogelijkheden om in te korten. Antwerpen als vertrek- en Oudenaarde als aankomstplaats zijn zekerheden en het finale-duo Kwaremont-Paterberg wilden we ook absoluut behouden."

"Knippen in Brakel in het tochtje van en naar Geraardsbergen was daarom de enige mogelijkheid. Dat gaat namelijk over een omweg van 30 kilometer.”

“We hebben dit in alle sereniteit proberen te regelen. Ik kan begrijpen dat men daar niet tevreden mee is, maar wij wilden echt een signaal geven aan de renners. Er was bij een aantal teams bezorgdheid over het drukke programma."

"Door onze koersen wat in te korten, willen we ieders leven makkelijker maken in deze tijden. Laten we hopen dat we in 2021 weer een volledige Ronde van Vlaanderen en andere wedstrijden kunnen organiseren.”