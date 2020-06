Astana heeft huiswerk klaar: Angel Lopez voor Tour, Fuglsang voor Giro

Algemeen directeur Aleksander Vinokoerov zegt dat Astana al zijn eieren in het mandje van de grote ronden legt: "In dit verkorte seizoen zijn de 3 grote rondes onze doelen."

"Alle teams zullen zich in de Tour, Giro en Vuelta in de kijker willen fietsen. We hebben onze plannen niet gewijzigd, dus Miguel Angel Lopez is onze leider in de Tour de France en Jakob Fuglsang in de Giro."

Voor Miguel Angel Lopez wordt het zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. De Colombiaan eindigde eerder wel als 3e in de Giro en Vuelta van 2018. Fuglsang is aan zijn 15e grote ronde toe. Na een 12e plaats in 2016 wordt het zijn 2e Ronde van Italië.