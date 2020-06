Antwerp haalt doelman Jean Butez binnen als opvolger van Sinan Bolat

Doordat Antwerp geen akkoord bereikt had met Sinan Bolat moest het op zoek naar een nieuwe doelwachter.

Het kwam uiteindelijk uit bij de 25-jarige Jean Butez, die we kennen als sluitstuk van Moeskroen. Daar kwam Butez in 2017 terecht, toen Rijsel hem verhuurde. Een jaar later kocht Moeskroen de Fransman.



"Butez groeide uit tot sterkhouder van Moeskroen", schrijft Antwerp in een persmededeling. "Volgende week staan nog enkele fysieke testen op het programma. Daarna sluit Butez aan bij de kern, die vanaf maandag de veldtrainingen hervat."