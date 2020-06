"Wielerwedstrijd van 100 km op racecircuit van Zolder kan pittig zijn"

"Daag Belgische profploegen uit voor ploegentijdrit"

Verwacht Glorieux veel profrenners in de wedstrijden? "In onze buurlanden is er nog niet zoveel te doen. Ik denk dat de Belgische profs die “oefenwedstrijden” met beide handen zullen aangrijpen naast de stage die zij in juli voorzien hadden."

"We beginnen in juli met de miniemen en eindigen met de elite."

"We hebben hard gewerkt om voor alle categorieën meer dan iets op de kalender te zetten in juli", vertelt Frank Glorieux, CEO van Cycling Vlaanderen.

"Bepaalde gemeente had geen dranghekken meer"

Zullen de wedstrijden allemaal op afgesloten circuits plaatsvinden? "De eerste wedstrijden zijn op de open wielerbanen en we gaan ook naar stratencircuits en het oude circuit van Zolder. Offroad zijn er ook mountainbike- en BMX wedstrijden", gaat Frank Glorieux van Cycling Vlaanderen voort.



"40 van de 65 wedstrijden worden ook in steden en gemeentes georganiseerd. Daarom doen we een warme oproep aan die burgemeesters om hun goedkeuring te geven."



"We hebben in die steden en gemeentes organisatiecomités gevonden die onmiddellijk in de bres zijn gesprongen om een koers te organiseren."

"Maar de burgemeesters moeten nog groen licht geven, daar is nog werk aan. We zijn wel in overleg met de verschillende gemeentes. Met de ene gemeente gaat dat vlotter dan met de andere."



"Je kan je niet inbeelden welke problemen we al opgelost hebben. Een bepaalde gemeente had geen dranghekken meer, omdat die allemaal rond de rust- en verzorgingstehuizen staan. Daarom hebben we de buurgemeentes gecontacteerd om te vragen of ze dranghekken konden uitlenen."