Woordvoerder Rode Duivels berust in uitgesteld EK: "Maar voetbal zal straks niet hetzelfde zijn"

12 juni 2020: heel wat voetballiefhebbers hadden deze datum al een hele poos met rood aangestipt in hun agenda. Turkije en Italië zouden het EK vanavond op gang trappen, maar het coronavirus deed het voetbalfeest een jaartje uitstellen. "Er is niet te veel weemoed en het zal snel weer druk worden, maar hoe ziet het er binnenkort allemaal uit?", klinkt het bij de KBVB.

"Je denkt er toch vaak aan: vandaag zou ik dit of dat gedaan hebben", vertelt Stefan Van Loock. De 59-jarige ex-journalist is al een tijdje de woordvoerder van de Belgische voetbalbond en de Rode Duivels. "Het is momenteel een pak rustiger voor mij. De dagelijkse persmomenten op een EK moeten gesmeerd verlopen en dat mat af. Ik voel me dus wat minder moe, maar het laat wel een leemte." "Ik heb nu een vakantieperiode, want ik besef dat het vanaf september zeer druk kan zijn. De wedstrijden van de Red Flames zijn naar die periode verschoven en de KBVB heeft ook veel initiatieven genomen rond het coronavirus." "En we zijn ook bezig met het 125-jarige bestaan van de voetbalbond. Dat is nu wat op de achtergrond geraakt, want je weet niet wat je kunt doen en voor hoeveel mensen. Een galamatch of een wedstrijd met legendes organiseren voor 300 mensen is iets anders dan wanneer dat voor 2.000 personen kan." "Dat is dus allemaal gepauzeerd en dat is een beetje frustrerend, maar er wordt aan gewerkt om klaar te zijn als er groen licht komt. Dat jubileum moet toch wat extra klank krijgen."

"Geen stress, maar die komt volgend jaar wel terug"

In zijn rol bij de KBVB staat Stefan Van Loock erg dicht bij de Rode Duivels, toch de vedetten van het Belgische voetbal. "Er is in deze periode vrij veel contact met hen, want er zijn veel andere acties en campagnes om mensen te steunen en om hen te laten omgaan met corona." "Al moeten we ook spaarzaam omgaan met die contacten. De Rode Duivels hebben ook hun eigen kanalen en zijn eigen merken. Maar ook de bondscoach heeft erg veel gedaan en was de voorbije periode zeer beschikbaar voor de media." De Belgen hadden zich erg snel gekwalificeerd voor het EK. "Dan kun je tijdig aan de planning beginnen, maar corona was er toch vrij snel. Dan ben je ook meteen verlost van de stress, maar die komt volgend jaar wel terug." "Onze spelers zitten bij de allergrootste clubs, die op en top professioneel werken. Dan verwachten ze - en dat is volkomen terecht - dat ook bij de nationale ploeg alles tot in de puntjes geregeld is."

"Het zal niet meer hetzelfde zijn en dat boezemt me wel wat angst in"

De Belgische nationale ploeg is al een tijdje de nummer 1 van de wereld. Ook in het buitenland is er veel aandacht voor de Duivels. "Heel veel buitenlandse media willen interviews, maar het is niet mogelijk om alle wensen in te willigen. Je moet kieskeurig zijn en de Belgische media hebben voorrang." "Maar onze internationale uitstraling is enorm gegroeid sinds de bronzen medaille op het WK in Rusland. De aureool van Roberto Martinez is toegenomen, denk maar aan de aanpak en het verloop tegen Japan en Brazilië. Je wordt bejubeld en gerespecteerd en dan willen alle media aan hun trekken komen." Geen EK in 2020: is dat een gemis voor de woordvoerder? "Niet meteen, want je weet dat het EK er volgend jaar komt. Het zal fijn zijn als de matchen weer beginnen, maar het zal niet meer hetzelfde zijn en dat boezemt me wel een beetje angst in." "Hoe zullen verplaatsingen en reisomstandigheden verlopen vanaf september? Wat met spelen in stadions die maar voor de helft gevuld zijn? Daar stel ik me vragen bij." "Er is niet te veel weemoed en het zal snel weer druk worden, maar hoe ziet het er binnenkort allemaal uit? Restricties, controles: ik kan me dat momenteel moeilijk voorstellen. Volle stadions, dat zal nog een tijdje duren, vrees ik."

