Wijn, wijner, wijnst: ook in de NBA is wijn het nieuwe statussymbool

Vergeet de pracht en praal van de blitse sportwagens, riante villa’s en penthouses in Californië of New York. Het nieuwe statussymbool bij NBA-spelers is wijn.

Wijn speelt al even een rol in de Amerikaanse basketbalcompetitie, maar in het begin bleef dat beperkt tot Amar’e Stoudemire, die een bad in rode wijn nam, omdat het naar zijn mening wonderen deed voor zijn herstel.

Vandaag kijken de sterren op een andere manier naar wijn en pronkt haast elke speler met zijn liefde voor de drank. Sommigen beschikken zelfs over een eigen wijngaard.

We schrijven 2016. Jimmy Butler, op dat moment sterspeler bij de Chicago

Bulls, maakt zich klaar voor de Olympische Spelen in Rio.

Maar Butler wil eerst nog een tussenstop maken: Italië. Daar pikt hij een twaalftal flessen Pinot Noir op. Butler wil namelijk elke dag zijn glaasje rode wijn drinken.

Butler reist over enkele weken af naar Disney World en zal ook daar zijn op maat gemaakte wijnkoffer achter zich aan slepen: een hebbedingetje.

Butler was tijdens de coronaquarantaine te gast in de podcast van Carmelo

Anthony. Ook de 36-jarige Portland Trailblazer steekt zijn liefde voor wijn

niet onder stoelen of banken.

In "What’s in Your Glass?" praatten hij en Butler honderduit over hun favoriete wijnen. "Voor mij mag dat de Mouton Rothschild 1986 zijn", verklaarde Anthony na lang nadenken. Een fles die om en bij de 300 euro kost. Het blijven natuurlijk miljonairs.