Westerlo: "Globaal akkoord Pro League vervalt, willen 1A met 16 clubs + Westerlo"

Westerlo, dat aan de leiding staat van de reguliere stand in 1B, voelde zich na de beslissing van de AV van 15 mei "de stok om mee te slaan". De club legde zichzelf echter sportief neer bij de sportieve beslissing van de Pro League. "We gaan geen juridische stappen ondernemen tenzij er plots nog andere ontwikkelingen komen die we niet kunnen voorspellen."

Die ontwikkelingen zijn er nu wel, dus kroop Westerlo in zijn pen. De AV besliste op 15 mei om de competitie in 1A stop te zetten en de stand na 29 speeldagen als definitief te beschouwen. Het besliste ook over enkele sportieve gevolgen vandien: Waasland-Beveren zakt, Beerschot en OHL moeten de return van hun promotiefinale spelen vóór het nieuwe seizoen. En ze mochten dit doen met nieuwe spelers. De KBVB paste zijn reglement op 22 mei aan de beslissing van de AV aan. Maar de FIFA floot de bond terug. Alleen de huidige kernen mogen de promotiefinale spelen.

Westerlo, dat om zijn rechten te vrijwaren tussenkomt in enkele BAS-zaken, pikt op dat laatste in. "Naar wij begrijpen is FIFA van oordeel dat één van de genomen beslissingen strijdig is met zijn reglement. De terugwedstrijd tussen Beerschot en OHL kan niet worden gespeeld met spelers die intussen zouden zijn aangeworven."

"Dit brengt met name OHL in de problemen, dat amper voldoende spelers overhoudt om deze wedstrijd te spelen. Een fair verloop van de terugwedstrijd is daardoor onmogelijk geworden."

"Men zal moeten erkennen dat de oplossing die bekrachtigd werd door de Algemene Vergadering en de Hoge Raad van de KBVB daardoor kaduuk is geworden."

"Omdat de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League een globaal akkoord inhield, vervalt logischerwijs het volledige akkoord. Een nieuwe beslissing dringt zich dan ook op."