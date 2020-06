Wat een herstart! Luca Brecel pakt titel in Championship League

"Alles kan", was de ingesteldheid van onze 25-jarige landgenoot op de finaledag en dat toonde hij meteen door ex-wereldkampioen Stuart Bingham een pak rammel te geven: 3-0.

Met wereldkampioenen Judd Trump (WS 1), Neil Robertson (WS 2), Ronnie O'Sullivan (WS 6) en Mark Selby (WS 7) schreven heel wat toppers zich in voor de Championship League, het eerste toernooi sinds de lockdown. Maar het was Luca Brecel die zich (met het nodige geluk) kon plaatsen voor de Final 4.

Gelijkspel volstaat voor titel

Tegen Ryan Day dwong Brecel vervolgens een 2-2-gelijkspel af, waardoor hij in polepositie kwam voor de eindzege. In zijn laatste wedstrijd tegen Ben Woollaston (WS-38) had de Limburger genoeg aan nog een gelijkspel.

En Brecel rook bloed: in het eerste frame sloeg hij meteen toe, toen Woollaston een witte bal potte. Maar het Britse antwoord was ongemeen hard: de volgende twee frames maakte hij af met een century. De titel zou worden uitgedeeld in het allerlaatste frame.

Daarin hield Brecel zijn zenuwen onder controle. Met een prachtige century (111) zet hij zichzelf op het indrukwekkende palmares van Milton Keynes naast onder meer Judd Trump, Ding Junhui en John Higgins. De cheque van 50.000 euro is mooi, het ticket voor The Champion of Champions, een prestigieus niet-rankingevent, nog mooier.

"Ik ben normaal gezien altijd heel rustig, maar in het laatste frame had ik mijn zenuwen nauwelijks onder controle", zei Brecel. "Het was een harde strijd. Ik heb geen woorden voor deze overwinning."