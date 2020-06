Pro League ziet geen graten in uitstel vergadering: "Is prima voor ons"

"Dat is voor ons prima", laat Pro League-voorzitter Peter Croonen weten aan Sporza. "Wij waren klaar voor vrijdag, maar er waren geen agendapunten die niet konden wachten. Het uitstel tot 29 juni is dus geen probleem."

De K11 zat woensdag om de tafel om de huidige situatie in de Jupiler Pro League te bespreken. Ook het voorstel van Cercle Brugge - twee seizoenen met 20 clubs in 1A - kwam ter sprake. De K11 erkende dat het plan een aantal juridische procedures oplost, maar beseft ook dat een competitie met 20 ploegen wellicht op weinig draagvlak kan rekenen.

In mijn ogen hebben we op 15 mei de minst slechte oplossing gekozen. Ik kan niet ontkennen dat er geen nadelen aan zijn, maar ik zie ook geen andere oplossing zonder nadelen.

De gevolgen van de beslissingen van de vorige Algemene Vergadering blijven wel nog steeds nazinderen. "Die beslissingen zijn genomen met een meerderheid van 84 procent en we moeten die proberen uit te voeren", benadrukt Croonen.

"In mijn ogen hebben we toen de minst slechte oplossing gekozen. Ik kan niet ontkennen dat er geen nadelen aan zijn, maar ik zie ook geen andere oplossing zonder nadelen. Het blijft dan ook de intentie van de Pro League om de beslissingen van 15 mei uit te voeren."

En wat met de brief van de FIFA die een omstreden reglementswijziging van de KBVB ondergroef? "Die brief is een interpretatie van tot wanneer het huidige seizoen loopt. Samen met de voetbalbond bekijken we de precies betekenis ervan. Het uitstel tot 29 juni geeft ons meer tijd om de impact in kaart te brengen."