Op naar vaste rugnummers in de koers? "Het mag geprobeerd worden"

Nu eens rugnummer 1, dan weer 38 of 157: renners krijgen tijdens het seizoen diverse nummers opgespeld. Niet bevorderlijk voor de herkenbaarheid van het peloton, stelt Richard Plugge, baas van de wielerploeg Jumbo-Visma. Hij pleit voor vaste nummers per ploeg. Hoe kijkt onze commentator Michel Wuyts naar die denkoefening?

Elke deelnemerslijst ziet er anders uit. Niet alleen de namen aan de start verschillen, ook de rugnummers van de renners in kwestie. Voor commentatoren is het altijd een beetje puzzelen en aftasten, voor wielerliefhebbers en tv-kijkers is dat niet anders. Bij Jumbo-Visma willen ze al jaren de herkenbaarheid van hun renners verhogen. Dat doen ze ook op een vrij subtiele manier. "Iedere renner heeft bij ons een eigen shirtnummer", verklaart Richard Plugge in AD. Nummer 1 is in handen van Primoz Roglic, nummer 6 is eigendom van Tom Dumoulin, 8 siert het truitje van Steven Kruijswijk en Dylan Groenewegen heeft voor 14 gekozen. Die cijfertjes zitten verwerkt in hun truitjes. Hallo, Michel Wuyts? "Als zo'n nummer en de naam goed aangebracht zijn, dan is het vooral handig voor de tv-kijker. De sportconsument wil ook snel weten wie waar zit in het peloton." "Als het goed opvalt, dan heeft ook een breed tv-scherm een toegevoegde waarde. De schermen van de commentatoren zijn daar minder aan aangepast. Wij doen het qua formaat met een derde of een kwart van het gemiddelde scherm in de huiskamer."

"Waar zet je het nummer?"

"Als commentator is je eerste reflex: herken ik de renner aan de kleuren, aan zijn lichaamsbouw of aan zijn positie? Dan volgt met het rugnummer de tweede reflex. En dan doe je snel aan deductie of eliminatie", legt Michel Wuyts uit. "Vooral het laatste cijfer telt. De 7 in 57 of de 8 in 98. Als het om een Vlaming of een Nederlander gaat, dan weet je vrijwel zeker dat zijn familienaam met een S of V zal beginnen. En dan kom je razendsnel bij de juiste man." Mocht het concept ooit uitgevoerd worden, dan is ook de positionering van zo'n vast nummer belangrijk. "Waar doe je het? Op de rug, zoals in het voetbal? Of op de flank van het lichaam? Of op de schouderpartij?" "Op de 3 plaatsen samen zou ik het niet doen, want dan krijg je bezoedeling. Dan is alles volgeplakt." "Bij een helikopterbeeld zou het ideaal zijn dat het nummer goed en breed zichtbaar is met veel contrast op de rug en de schouderpartij. Al blijft de volgorde voor mij als commentator: kleur, lichaamsbouw en positionering op de fiets."

"De 8 van Evenepoel: dat kan legendarisch worden"

Maar rijden we dan ooit rond met 20 keer het nummer 1 in een peloton? "Dat zou inderdaad een beetje te gek zijn." "Het is ook moeilijk om een lijstje van 30 renners per team uit het hoofd te leren, zeker als je al 19 WorldTour-teams hebt. Maar het kan altijd een positief zetje geven." Zo'n extra duwtje kan er ook komen op vlak van marketing en sponsoring. "Aan zo'n nummer kan ook een extra sponsor verbonden zijn. Nu worden die nummers verdeeld door de organisatoren en ook zij worden daar rijker van door er een sponsor aan te koppelen. Het is dus een mogelijke bron van inkomsten." "Ik weet niet of de organisatoren dat zomaar willen afgeven en ik weet niet of ook de UCI er zomaar zou willen in meedraaien. Maar de ploegen klagen over een gebrek aan inkomsten. Gun ze iets." Kan zo'n wielershirt dan even iconisch worden als een voetbalshirt? 14, dat is Cruijff. 10, dat is voor velen Messi, 7 staat gelijk aan Ronaldo. "Dat kan, hoor. De keuze van een vedette wordt dan bepalend." "Stel: Remco Evenepoel heeft een band met 8 en kiest voor dat nummer. Dat kan dan legendarisch worden, hoor. En voor teams zit daar een truitjesverkoop aan vast."

In de Ronde van San Juan kreeg Remco Evenepoel al een gepersonaliseerd Argentijns wieler- en voetbalshirt.

"Gooi het niet onmiddellijk om, maar het mag geprobeerd worden"