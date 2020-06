Ook Italië is weer in de ban van de bal: topkwartet strijdt voor Coppa Italia

De voorbereidingstijd op de finale is ook bijzonder kort, want de eindstrijd wordt volgende week woensdag al in Rome gespeeld. 3 dagen later (20 juni) hervat de Serie A met enkele inhaalwedstrijden.

Vanavond, 12 juni, en morgenavond, 13 juni, worden de terugmatchen van de halve finales gespeeld. Exact 4 maanden later kijken Juve en Milan en Napoli en Inter elkaar dus weer in de ogen.

We frissen uw geheugen even op. Op 12 februari won Napoli met 0-1 op het veld van Inter, op 13 februari sleepte Juventus op de valreep een 1-1-gelijkspel bij Milan uit de brand.

Juventus-AC Milan (heen: 1-1-gelijkspel)

Juventus en Milan mogen het Italiaanse bal vanavond openen. Milan leek zichzelf in een interessante uitgangspositie te nestelen, maar in de extra tijd stond Cristiano Ronaldo toch weer op.

De Portugees forceerde een penalty en benutte zelf de elfmeter: 1-1, Juve met de beste kaarten.

Dat doelpunt was "destijds" de 17e goal in 12 opeenvolgende Serie A- en Coppa Italia-wedstrijden voor Ronaldo.

In februari woonden nog 73.000 fans de wedstrijd in San Siro bij, vanavond worden maar 300 aanwezigen toegelaten in het Allianz Stadium. Alle noodgedwongen thuisblijvers kunnen zich wel troosten met de rechtstreekse uitzendingen op de Italiaanse openbare omroep RAI.

Daar zal ook Zlatan Ibrahimovic de match moeten volgen. De Zweed is geblesseerd, maar was sowieso geschorst. Bij Juve ontbreekt voorin Gonzalo Higuain.

"We weten eigenlijk niet waar we staan, want dit was een ongeziene pauze", vertelde Juve-coach Maurizio Sarri op zijn "perspraatje".

"Het is een unieke situatie, zonder zekerheden. Ik ben tevreden met wat ik op training heb gezien, maar het echte antwoord tijdens de wedstrijd kan anders zijn."