Nog een Red Flame in België: Davinia Vanmechelen keert terug naar Standard

Na twee jaar in Italië komt Heleen Jaques weer in de Belgische competitie voetballen bij KAA Gent Ladies. En komend seizoen kijkt ze een andere Red Flame in de ogen, want ook Davinia Vanmechelen keert terug naar het nest.

De middenvelder tekent een contract bij Standard Femina, haar opleidingsclub. De voorbije seizoenen was Vanmechelen aan de slag bij onder meer PSG, PSV Eindhoven en Twente.

"Standard heet Davinia welkom thuis en wenst haar het allerbeste toe in onze kleuren", klinkt het op de clubwebsite.