MotoGP-seizoen begint op 19 juli in Spanje: "Voorlopig 13 Grote Prijzen in Europa"

Het WK-seizoen 2020 in de MotoGP zal op 19 juli van start gaan in Jerez, in Spanje. "Dat wordt de eerste van een reeks van 13 Grote Prijzen in Europa", maakten de internationale motorsportbond FIM en de Moto GP vandaag bekend. 5 keer zijn er 2 races na elkaar op hetzelfde circuit. Of er buiten Europa kan geracet worden, wordt voor 31 juli bevestigd.