Luca Brecel stoot door naar Final 4 ondanks blunder: "Hoe kon dat?"

Het was nagelbijten voor Luca Brecel, maar onze 25-jarige landgenoot heeft de 2e ronde van de Championship League snooker in Milton Keynes (Eng) overleefd. Na een megablunder in zijn openingsduel had hij genoeg aan 1 zege en 2 draws in een groep van 4 om als groepswinnaar door te stoten naar de Final 4.