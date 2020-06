La Liga is uitspattingen beu: "Straks moeten we spelers opsluiten"

Bij Barcelona ontbrak Nelson Semedo op training, omdat hij de coronamaatregelen had overtreden. De Portugees had een barbecue met een twintigtal personen bijgewoond. Daarbij werden geen mondmaskers gedragen en werd geen anderhalve meter afstand gehouden.

Net nu La Liga op het punt staat te hervatten, kan La Liga-voorzitter Javier Tebas dit nieuws missen als kiespijn. "Als ze zich zo blijven gedragen, gaan we ze wel moeten opsluiten", verklaarde hij. Vorige maand moesten vier spelers van Sevilla zich al excuseren nadat ze een barbecue hadden bijgewoond.

Toen over de herstart van La Liga gepraat werd, werd al overwogen om de spelers en staf in de trainingscentra te houden, maar dat stuitte toen op veel verzet. "We hopen nog altijd dat het niet nodig zal zijn, maar als ze naar barbecues en feestjes blijven gaan, gaan we toch een strengere politiek moeten voeren", aldus Tebas.

"We hebben veel vertrouwen in de spelers gesteld, ik wil hen dan ook vragen om dat vertrouwen niet alsmaar te beschamen. Ik weet dat de clubs al disciplinaire maatregelen getroffen hebben en hoop dat dat zal volstaan."