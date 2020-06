Komt Ypres Rally op WK-kalender? "Optie die onderzocht wordt"

Op 19 juni wordt de nieuwe kalender voor het tweede deel van het rallyseizoen bekendgemaakt. Enkele landen doen alvast niet mee: Finland, Nieuw-Zeeland en Wales haakten af voor dit jaar. WRC-promotor Olivier Ciesla is dus op zoek naar, liefst Europese, alternatieven.

"Ieper is een van de opties die onderzocht worden", bevestigt iemand bij de Internationale Autosportfederatie FIA. Ook de organisator van de Ypres Rally, Club Superstage, stelt zich voorlopig heel neutraal op en geeft geen commentaar. In het verleden probeerde de rally een aantal keer een plaats op de WK-kalender te bemachtigen, zonder succes. Anno 2020 liggen de kaarten een pak gunstiger voor een eerste WK-organisatie in ons land.

Normaal zou de rally eind deze maand georganiseerd worden als onderdeel van het BK. Covid-19 dwarsboomde die plannen en de race is nu verschoven naar begin oktober, exact twee weken voor de rally van Duitsland. Met het oog op een eventuele WK-organisatie is die datum logistiek gezien bijzonder interessant. Teams hoeven niet ver te reizen waardoor er ook kostenbesparend gewerkt kan worden.