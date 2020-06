Juridisch kluwen in Belgisch profvoetbal: ziet u het BAS nog door de bomen?

Enkele verklarende termen om mee te starten:

De drietrapsraket van Waasland-Beveren

Antwerp neemt Mehdi Bayat op de korrel

Beerschot is gebrand op 1A

Virton valt over licenties

De soap Virton-Beerschot

En dan is er ook nog Virton-Beerschot, een wedstrijd die eind januari gespeeld werd in 1B. Virton won de match met 1-0, maar Beerschot diende een klacht in omdat het doelpunt gevallen was na een scheidsrechterlijke dwaling. De Geschillencommissie Hoger Beroep gaf Beerschot gelijk: de match werd nietig verklaard.

Virton stapte daarop op zijn beurt naar het BAS, dat de klacht van de thuisploeg klasseerde. De wedstrijd diende dus herspeeld te worden. Virton gaat opnieuw niet akkoord en tekent dit keer evocatieberoep aan tegen de uitspraak van het BAS. Ook daar wordt geoordeeld dat de klacht ongegrond is.

Intussen heeft de coronacrisis het voetbal helemaal lam gelegd en iedereen is Virton-Beerschot al vergeten, behalve het BAS. Dat herinnert beide partijen vorige week aan het feit dat de wedstrijd nog steeds herspeeld moet worden.

Wat staat er nog op het spel? Als Virton de wedstrijd wint, eindigt het als 1e in het eindklassement van 1B. Dan mag de club promoveren naar 1A ALS het promotieduel tussen OH Leuven en Beerschot om een of andere reden niet kan doorgaan EN wanneer Virton alsnog een proflicentie zou krijgen. Simpel, toch?