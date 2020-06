Hoe zelfredzaam is Campenaerts op training? "Achterlicht waarschuwt voor snelle auto's"

Campenaerts: "Ik heb nooit een gsm in mijn achterzak"

Victor Campenaerts (NTT) is een van de 12 kopmannen of -vrouwen in de Virtual Baloise Belgium Tour. Als je in zijn ploeg zit, kan je hem aan de zege helpen door tot en met zondag zoveel mogelijk kilometers te rijden.

Maar wat neem je best allemaal mee voor een trainingsrit? "Ik hang altijd mijn toolkit achter mijn zadel", vertelt Campenaerts.

"Ik probeer zo weinig mogelijk in mijn shirt te steken, omdat ik anders te veel druk heb op mijn onderrug. Dat probeer ik te vermijden."

"Ik heb bijvoorbeeld ook nooit een gsm in mijn achterzak zitten. Wel heb ik een aparte gsm die ik onder mijn Garmin-fietscomputer plaats aan mijn stuur."

"In die aparte gsm zit een andere simkaart, waarvan slechts 5 mensen het nummer hebben. Zo word ik op training ook bijna nooit gestoord, maar ik kan wel mensen bellen als ik pech heb of in nood ben."