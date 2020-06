De nieuwe sterke man van KVO krijgt al een taalbad: "Wèreldploegsje? Wèreldploegsje!"

"Ik ben afkomstig van Noord-Frankrijk en ben dus een habitué aan de Belgische kust", stelt Gauthier Ganaye zichzelf voor. De nieuwe sterke man van KVO looft het "sympathieke" imago van de kustclub, die "jong, sexy en stabiel" zou moeten worden. "Stabiel zijn we dankzij de investeerders, ik vertegenwoordig de jeugd vrij goed en we zullen ook onze ploeg verjongen. De gemiddelde leeftijd van de spelers zal zeker dalen. En sexy, dan zullen we vooral naar de resultaten kijken." "We willen alleszins een filosofie uitstralen. Als je telkens zou veranderen van trainer en je manier van spelen, dan kom je er niet." "We kiezen voor een spelstijl en kiezen daarna voor een trainer die dat belichaamt. Mocht er later een nieuwe trainer moeten komen, dan blijven we de continuïteit van die stijl behouden. Dat is evident voor ons." Wat wordt de filosofie dan? "Counterpressing", zegt Ganaye klaar en duidelijk. "Ballen recupereren, de man in balbezet snel aanvallen, hoog verdedigen. Liverpool is het beste voorbeeld."

Een reportage van de voorstelling van Ganaye:

"Volgend seizoen een veilig jaar draaien, geld is geen probleem"

Alexander Blessin is de trainer die al die intenties moet bewerkstellingen. "We hebben met veel mensen gepraat, ook met één Belgische coach, ja. Maar Alexander gaf ons veruit de meeste zekerheid", zegt de executive president van KVO. KVO heeft alleszins dringend spelers nodig. Worden dat vooral Belgen? "De nationaliteit maakt niet uit. De afkomst bepaalt niet of de fans zich met hen kunnen identificeren. Je moet als speler de waarden van de club belichamen." "Maar de club speelt een grote rol in deze stad en we willen de traditie van familieclub en verankering behouden. De fans moeten zich betrokken voelen, de spelers moeten dicht bij hen staan." Wat worden dan de ambities? "We hebben weinig spelers onder contract en we moeten veel jongens aantrekken op korte termijn. Je zou me gek verklaren als ik nu over de top 6 zou praten. Volgend seizoen moeten we in de veilige zone draaien. Hoe sneller het behoud er is, hoe beter." "Je kunt de voorlopige kern als een handicap beschouwen, maar dat kan ook een voordeel zijn op lange termijn. Vanaf je eerste seizoen kun je dan een groep samenstellen die kan beantwoorden aan onze filosofie." "Geld is geen probleem. We hebben genoeg middelen en er zijn ook genoeg middelen voorzien in het budget om een competitieve ploeg te hebben volgend seizoen. Hoe je het geld gebruikt, zal het verschil maken."

"We zijn hier voor een lange periode"

Gauthier Ganaye, amper 32, had al 3 clubs in 3 landen onder zijn hoede. Kan hij verzekeren dat hij en investeringsgroep PMG geen passant worden in de geschiedenis van KV Oostende? "We zijn hier voor een lange periode. Niemand denkt aan een volgende stap, wel aan het werk dat hier is." "Ik geloof echt in dit project en de Belgische competitie ontwikkelt zich jaar na jaar. De basis is er bij Oostende en nu focus ik me op de korte termijn. We zullen de club als een goeie huisvader besturen." "De lange termijn? Oostende moet een club zijn die Play-off I kan spelen. Dat is mogelijk als je je werkt beter doet dan de andere clubs. Kijk maar naar het succes van Charleroi."

Onze reporter kon Gauthier Ganaye verleiden tot een mondje Nederlands/West-Vlaams: