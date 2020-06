De "Impossible Games": geen publiek, wel wereld- en Europees record

Op 11 juni staan normaal de Bislett Games op het programma, een Diamond League-meeting in Oslo, maar de organisatie kwam dit jaar met een coronaveilige versie op de proppen. Zo liep Karsten Warholm in een race tegen zichzelf naar een wereldrecord op de 300 meter horden. Hij klokte af in 33"78, 70 honderdsten sneller dan het vorige record van Chris Rawlinson.

Ook de Noorse broers Ingebrigtsen waren van de partij. Jakob Ingebrigtsen pakte in Oslo het Europees record op de 2.000 meter in 4'50"01. De vorige Europese recordtijd stond al sinds augustus 1985 met 4'51"39 op naam van de Brit Steve Cram.Filip Ingebrigtsen scherpte het nationaal record op de 1.000 meter aan (2'16"48).

Samen namen ze het ook op tegen een Keniaans team met Timothy Cheruiyot, dat gelijktijdig in Nairobi liep. Maar door de zonnige omstandigheden in Oslo waren de broers in het voordeel en wonnen ze de clash.

In het polsstokspringen nam wereldrecordhouder Duplantis het op tegen Lavillenie, maar de Fransman sprong thuis in zijn tuin. Duplantis won met een sprong over 5,86m.