Corona blijft scoren: nieuwe goal brengt Porto weer op kop

Of toeval bestaat? Vorige week maakte Corona in de eerste wedstrijd na de coronalockdown ook ook al het doelpunt voor Porto in de 2-1-nederlaag bij Famalicao. Omdat Benfica toen maar tot een gelijkspel kwam tegen Tondela, bleef Porto op kop.

Dankzij Corona behoudt Porto dus de koppositie. Normaal is de Mexicaan - met de bijnaam El Tecatito - geen doelpuntenmachine. Met 2 goals in 2 duels na 3 maanden oponthoud verdubbelde hij zijn seizoenstotaal.

Met zijn goaltje gisteren na 6 minuten was wel wat geluk gemoeid: hij gooide zijn voet naar een losse bal in de rechthoek en die viel in de verste hoek binnen. De thuisploeg eindigde nog met zijn tienen, nadat Alex Telles op het eind een 2e geel kreeg.

"We hebben goed geantwoord op ons verlies van vorige week. Met deze spirit zijn de 3 punten altijd voor ons", reageerde Corona. Er zijn nog 8 speeldagen in Portugal.