Bottas voelt zich niet bedreigd: "Mercedes gaat niet voor Vettel"

Valtteri Bottas mag in het ingekorte F1-seizoen geen steek laten vallen, want zijn contract bij Mercedes loopt af. Met Sebastian Vettel staat er alvast een kandidaat klaar om zijn plekje in de Zilverpijl over te nemen. Zelfs Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf toe dat "je niet zomaar neen zegt tegen een viervoudige wereldkampioen".

Maar Bottas laat zich niet uit zijn lood slaan. "Ik heb een duidelijk signaal gekregen van Mercedes dat ze niet voor Vettel gaan", zei de Fin bij Sky Sports. "Dus ik maak me ook geen zorgen. Het team is heel eerlijk over de toekomst en de contractgesprekken."

Toch heeft ook hij alle geruchten gelezen over kandidaten voor zijn zitje bij Mercedes: van Vettel over George Russell tot Esteban Ocon. "Het is grappig dat er nog geen race is gereden in 2020 en mijn zitje toch al aan andere rijders wordt toegewezen."

"Ik heb er al een paar keer mee moeten lachen, maar ik voel geen extra druk. Ik heb een duidelijk doel voor ogen voor dit seizoen en alles zal zichzelf wel uitwijzen." Manager en tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen denkt dat zijn landgenoot dit jaar wereldkampioen kan worden.