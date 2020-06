Bart Wellens neemt Van Kessel en Hermans onder zijn vleugels bij Tormans

Bart Wellens hing in 2015 zijn crossfiets aan de haak, maar liet het veldrijden niet los. Zo was hij de voorbije jaren actief bij Steylaerts-777 en Creafin-Fristads. Nu trekt hij naar Tormans. Daar wordt hij herenigd met Hans van Kasteren, vroeger de sterke man achter de Telenet-ploeg.

"Ik had zin in een nieuwe uitdaging", vertelt de 41-jarige Wellens. "Ik kan niet wachten om te beginnen. Mijn nieuwe functie wordt een ideale mix tussen mijn ervaring en nieuwe taken. Ik krijg hier de kans om te werken met rijders waar ik in geloof en waar ik sympathie voor heb."

Zo krijgt hij Corné van Kessel en Quinten Hermans onder zijn vleugels. Renners die ook al bij de Telenet-ploeg zaten toen Wellens er was. "Samen met onze belofterenners en de vrouwen zullen we een goeie groep vormen. Ik kijk ook uit naar de samenwerking met Circus-Wanty Gobert-Tormans om zo ook deel te nemen aan wegwedstrijden."

Geert Wellens zal de jonge renners van de ploeg coachen.

"Vorige winter zijn we met dit project begonnen. We hadden nog nood aan een ervaren ploegleider om onze atleten fysiek en technisch bij te schaven", vertelt manager Jean-François Bourlart. "Ik ben ervan overtuigd dat we zo kunnen tonen dat dit team een van de beste veldritteams is."