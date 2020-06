34 jaar geleden maakte Vercauteren deze WK-beauty: "Niet de bedoeling"

Tegen Paraguay zette Frank Vercauteren de Rode Duivels op het halfuur op voorsprong. Met zijn linker wipte hij de bal van buiten de zestien over de kansloze Paraguayaanse doelman Fernandez: een heerlijk doelpunt.

"Ik ben zeker dat het een voorzet was", sprak toenmalig commentator Rik De Saedeleer. "Maar ik ga het niet erg vinden."

Dat het een voorzet was, gaf Vercauteren jaren later ootmoedig toe tijdens een terugblik naar het WK 1986. "Het was misschien een van mijn mooiste goals, maar het was niet de bedoeling", lacht Vercauteren fijntjes.

"Ik wilde eigenlijk voorzetten naar de tweede paal. Die voorzet is mislukte en de bal verdween in de verste hoek. Het was een schitterend doelpunt, wel met de wetenschap dat ik geholpen was door het geluk."

De wedstrijd eindigde op 2-2 en aan dat punt hadden de Rode Duivels genoeg om door te stoten naar de 2e ronde. België zou dat WK uiteindelijk 4e worden, een prestatie die pas door de huidige generatie verbeterd werd op het WK 2018.