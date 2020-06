11 juni 1955: de zwartste dag in de geschiedenis van de autosport

65ste verjaardag van ergste ongeval ooit in de motorsport:

Hawthorn (Jaguar) tegenover Fangio (Mercedes)

Hawthorn en Fangio maakten hun favorietenrol waar. Na ruim twee uur wedstrijd hadden ze de meeste andere teams al op één of meer ronden achterstand gezet, maar toen liep het fout.

Hawthorn reed met een Jaguar en Fangio zat in het team van Mercedes. Omdat de Tweede Wereldoorlog nog maar 10 jaar daarvoor was afgelopen, waren de oorlogswonden niet volledig geheeld. Daarom was het ook een prestigestrijd tussen het Engelse en het Duitse merk.

De 24 uren van Le Mans was ook toen al een prestigieus evenement op de kalender. Het werd aangekondigd als een bitse strijd tussen het jonge Britse talent Mike Hawthorn en de Argentijnse grootmeester Juan Manuel Fangio, die dat jaar voor de derde maal wereldkampioen Formule 1 zou worden.

84 doden, maar de race gaat door

Hawthorn was net de veel tragere Austin van Lance Macklin voorbij gestoven, toen hij bruusk remde om alsnog de pitlane in te gaan. Macklin remde uit alle macht om Hawthorn niet te raken.

Dat lukte met moeite, maar de Fransman Pierre Levegh die in zijn spoor reed, kon Macklin niet meer ontwijken. Door de aanrijding verloor Macklin de controle over het stuur en reed in de pitlane 3 mensen aan, die het leven lieten.

De Mercedes van Levegh smakte tegen een muur en vloog in brand. De brandende brokstukken werden in het publiek gekatapulteerd, omdat er toen geen beschermende hekken waren. 83 doden was het trieste bilan. Ook Levegh, die zoals iedereen zonder gordel racete, overleefde de crash niet.