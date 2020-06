"Met zijn humor zei Van Himst tegen Medved: En, heb jij je auto nog?"

Neen, het EK voetbal gaat vrijdag echt niet van start, maar gelukkig is er Sporza Retro als troost in deze coronaperiode. Franky Van der Elst koos voor België-Nederland op het WK van 1994 in de VS, een prestigezege die evenwel geen vervolg kreeg.

Alles over België-Nederland op het WK van 1994:

"40 graden, maar verfrissende gel op ons haar hielp"

"Of dit een iconische match is? Ja, toch wel", vertelt Franky Van der Elst, zelf op het veld in een bloedheet Orlando in 1994. "Je wint van Nederland en dat is toch iets speciaals. Toen ik naar de beelden keek, was ik verwonderd. Er gebeurde heel veel." België had zijn openingsmatch gewonnen van Marokko dankzij een kopbal van Marc Degryse. Nederland werd gevloerd dankzij een kopbalgoal van Philippe Albert.

"Rijkaard bekommerde zich niet om Albert"

"De overwinning was zeker niet gestolen", concludeert Van der Elst, die zag hoe Georges Grün mee het pad effende voor de goal van Albert. "Grün won alles in de lucht en Frank Rijkaard vergat telkens Albert. Hij bekommerde zich niet om Albert bij het doelpunt."

"Preud'homme die bij Standard zijn plaats verloor aan Bodart: onwaarschijnlijk"

België won, ook dankzij een ijzersterke Michel Preud'homme. "Hij was op het toppunt van zijn kunnen", schetst Van der Elst. "4 jaar eerder was hij nog te gespannen, in de VS was hij meer relaxed. Hij was zeer gefocust en gewoon heel goed." "Wat ook opviel: bij Standard had hij jaren voordien zijn plaats verloren aan Gilbert Bodart. Als je dat nu terugleest, is dat onwaarschijnlijk."

Over zijn eigen match: "Ik was geënerveerd na het bekijken van mijn eerste 25 minuten"

Kaartschulden van Weber?

In de Belgische aanval maakten Marc Degryse en Josip Weber het mooie weer, al liep de samenwerking niet altijd van een leien dakje. Over het verhaal van kaartschulden wist Van der Elst het volgende te vertellen: "Ik weet het niet. Er werd veel gekaart, maar volgens mij werden de schulden op het einde kwijtgescholden." "Ik weet wel dat het toenmalig bondscoach Paul Van Himst ter ore was gekomen. Bij een bespreking wilde hij dat aankaarten op zijn eigen manier, doorspekt met humor." "Van Himst zei tegen Dirk Medved: "En, hoe is het? Heb jij je auto nog?" Dat vergeet ik nooit. Dat schiet me soms te binnen als ik hen zie en dan moet ik altijd lachen."

"Staelens was gedeshydrateerd en moest na de match een infuus krijgen"

Saudi-Arabië en Röthlisberger