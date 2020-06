"Het is jammer dat Michel Platini zijn aureool helemaal verloren heeft"

Alles over Frankrijk-Portugal op het EK van 1984:

"De ster van de natie scoorde in elke match op dat EK: 9 goals in 5 matchen."

"Platini scoorde drie keer: met links, met rechts en met zijn hoofd. Hij was in de vorm van zijn leven."

Frankrijk had op dat EK in de groepsfase België ingeblikt met liefst 5-0.

"Ik zag de wedstrijd op televisie, want ik was toen nog geen journalist", mijmert Frank Raes.

"Geld heeft hem de das omgedaan"

Ook tegen Portugal was Michel Platini de verlosser met de 3-2 in de 119e minuut.

In de finale tegen Spanje nam hij het openingsdoelpunt voor zijn rekening, weliswaar na een onwaarschijnlijke blunder van de Spaanse doelman.

"Platini had alles", vervolgt Frank Raes. "Hij had een prachtig middenveld rond zich en kon daarin excelleren."

"Hij trapte altijd tussen de palen en had een enorm torinstinct. Hij miste niets. De veelzijdigheid droop van hem."

"In een stemming van L'Equipe werd hij uitgeroepen tot Sportman van de Eeuw, maar raar: Zinédine Zidane, die net het EK en het WK gewonnen had, was Voetballer van de Eeuw. Ze behoren allebei tot de top 10 in de geschiedenis."

"Platini is daarna doorgegroeid in bobofuncties en is daar ten onder gegaan."

"Het is jammer dat hij zijn aureool helemaal verloren heeft", zegt Raes over de voormalige UEFA-voorzitter, die genoemd werd in heel wat schandalen.

"Hij was God de Vader, maar geld heeft hem de das omgedaan."