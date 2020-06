Van Avermaet stippelt ritjes uit van Parelvissers: "Hij is wat autistisch op dat vlak"

Van Avermaet: "We hebben onze 3 vaste toeren"

De herkomst van de naam "Parelvissers" blijft voorlopig nog een geheim bij het trainingsgroepje van Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en co.

Maar de olympische kampioen geeft ons wel een inkijkje in de trainingstochten die het groepje maakt. "Meestal stippel ik de ritten zelf uit", lacht Van Avermaet.

"Ik wil graag weten wat er op me afkomt op training. Als iemand anders zich begint te bemoeien met het parcours, heb ik dat niet zo graag."

"Op dat vlak is Greg een beetje autistisch", voegt trainingsmakker Gijs Van Hoecke eraan toe. "Greg heeft zijn 3 vaste toeren: eentje om los te rijden, eentje richting de Vlaamse Ardennen en eentje richting Antwerpen."

De wind speelt wel altijd een factor. "We proberen altijd eerst tegen de wind in te rijden", zegt Van Avermaet. "Toen er oostenwind was, reden we telkens richting Antwerpen. Dat is net iets minder aantrekkelijk voor ons, omdat je daar minder hellingen hebt."

"Maar meestal staat er zuidwestenwind, wat ideaal is voor ons. We rijden dan naar de Vlaamse Ardennen. Na 2 à 3 uur kunnen we dan terugdraaien en kunnen we weer naar huis fietsen."