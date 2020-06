Van Avermaet ook olympisch kampioen quizzen: "Het was zweten"

In de eerste aflevering van de nieuwe Sporza-quiz ging Jan Vertonghen met de eerste plaats en de eeuwige roem aan de haal en ook in aflevering 2 won er met Wesley Sonck opnieuw een (ex-)voetballer. Jan Boskamp kon het voetbalpodium vervolledigen, maar daar stak Greg Van Avermaet een stokje voor.

Na de EK-ronde was het nog een nek-aan-nekrace, maar de olympische kampioen maakte het verschil met zijn wielerkennis. Of de overwinning even zoet smaakte als zijn zege in de virtuele Ronde van Vlaanderen? "Het was ook zweten in elk geval", zei Van Avermaet.

Voor wereldkampioene Nina Derwael was het een lange achtervolgingsrace met veel gokjes. "Maar ik moet duidelijk niet naar het casino gaan", grapte ze. "En ook voor mijn examens zal ik maar niet proberen te gokken."

Toch hield ze nog een mooi souvenir over aan de Sporza-quiz: de gouden raad van Greg Van Avermaet. "Nina mag zichzelf niet te veel druk opleggen voor Tokio 2021", zei hij. "Ze moet geloven in zichzelf en dan komt het wel in orde op de Olympische Spelen."