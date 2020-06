US Open wil snoeien in deelnemers: “Veel spelers krijgen geen eerlijke kans”

Coppejans was een van de gesprekspartners en stelde vast hoe er flink gesnoeid zal worden in de deelnemers. “Geen kwalificaties, maar ook het dubbelspel zal maar een tabel van 24 koppels hebben, dat is meer dan de helft minder dan normaal.”

Met zo’n 400 deelnemers waren ze vandaag bij de Zoom-meeting over de US Open: tennisspelers, vertegenwoordigers van ATP en organisatoren van het toernooi in Cincinnati en de US Open.

"Er is gesproken over compensaties, maar in grote lijnen"

“Voor mij is het uiteraard geen positief nieuws dat ik geen kwalificaties kan spelen. Er is gesproken over compensaties, maar dat was in grote lijnen. Er was niets concreets. Er kwamen ook niet echt suggesties over het prijzengeld, maar er werd wel gesproken over de ATP-punten die zullen worden uitgereikt.”

Djokovic en Cilic twijfelen over deelname

De drang om te organiseren is dus zeer hard aanwezig bij de Amerikaanse toernooibazen. “Milos Raonic vroeg hoe het ter plekke in zijn werk zou gaan. De spelers zouden elke 3 dagen getest worden en er mag maar één begeleider – een coach of een kinesist – mee in het park.”

“Zonder fans kunnen ze veel ruimtes zoals restaurants, winkels en bars gebruiken om de afstand te bewaren. Mondmaskers hoeven niet op het veld, wel naast het terrein.”

Onder meer Novak Djokovic staat schijnbaar niet te springen om deel te nemen aan het grandslamtoernooi in New York. “Ook Marin Cilic leek me niet echt happig. De organisatoren zeiden dat er geen probleem is om naar de VS te komen, dat de spelers geen twee weken in quarantaine hoeven te gaan.”

“Maar iemand antwoordde: het kan best zijn dat je bij je terugkeer naar je eigen land of een ander land wel in afzondering moet en dan kan je voorbereiding op Roland Garros (dat vrijwel meteen na de US Open volgt) in het gedrang komen. Het is een zeer complexe situatie.”