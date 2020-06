Ronnie O'Sullivan: "Toernooi in quarantaine is erger dan nacht in de cel"

De topspelers in het snooker spelen in de Engelse stad Milton Keynes een toernooi onder strikte coronavoorwaarden. Voor Ronnie O'Sullivan (WS-6) is het afgelopen. De voormalige wereldkampioen verloor in groep C met 3-0 van zijn landgenoot Stuart Bingham (WS-13).

Erg vindt O'Sullivan dat niet, de coronamaatregelen hingen hem de keel uit. "Ik zat 24 uur in mijn hotelkamer", zei hij aan Eurosport. "Ik heb een keertje 16 uur in een cel gezeten. Daar had ik het beter, ook omdat ik er zelf mijn eten kon kiezen."

Op hotel zat O'Sullivan door zijn voorraad heen. De 44-jarige topspeler overleefde naar eigen zeggen op cornflakes.