Roeiers Brys en Van Zandweghe zijn herenigd op het water: "Als een oud koppel"

"Sinds midden mei zijn we al actief op het water, maar individueel in een skiff bij onze clubs", legt Gentenaar Tim Brys uit. "Met respect voor de regels van social distancing hebben we ook al gezamenlijke krachttrainingen en sessies op de fiets achter de rug", vervolgt Bruggeling Niels Van Zandweghe.

"Deze herneming op het water is verlopen alsof we nooit uiteen zijn gegaan, met direct een erg goed gevoel", aldus Van Zandweghe. "We zijn een beetje als een oud koppel. We kennen elkaar heel goed, want we roeien al sinds 2015 samen", lacht Brys.

Op het EK in het Poolse Poznan (9-11 oktober) hopen Brys en Van Zandweghe zich voor het eerst sinds de gezondheidscrisis te kunnen meten met de Europese top.

"Vanaf nu zullen we alles minutieus bijstellen en oog hebben voor de details. We gaan ook geleidelijk de intensiteit opvoeren om het zotte ritme vol te houden dat we momenteel zien in de lichte dubbeltwee, met ongeveer 40 halen per minuut over een race van 2.000 meter", stelt coach Frans Claes.

"Geen competities tijdens een lange periode is op zich geen probleem. Dat zijn we gewoon met onze lange winters zonder wedstrijd", besluit het duo, in 2018 eindwinnaar van de wereldbeker. In Tokio mikken ze op de top zes en mogelijk zelfs op een podiumplaats.