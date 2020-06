Olympische Spelen niet met pracht en praal, maar wel "vereenvoudigde" editie

De Olympische Spelen in Tokio werden een jaartje opgeschoven op de sportkalender naar 2021. Of dat genoeg tijd is om de coronapandemie helemaal te laten uitdoven, wordt afwachten. "Maar we overwegen op geen enkele wijze de Spelen niet te laten doorgaan", zei Yoshiro Mori, de voorzitter van het organisatiecomité.

Dan zal er wel wat aan het olympische toernooi moeten worden gesleuteld. Tijdens een vergadering van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Lausanne zei Toshiro Muto, CEO van Tokio 2020, dat de Spelen "vereenvoudigd" zullen moeten worden.

"We zullen niet voor grote shows zorgen, maar het evenement op bescheiden wijze uitvoeren", zei hij. "In tijden van crisis is overdreven gedrag niet op zijn plaats. We moeten iets presenteren dat acceptabel is voor mensen die het moeilijk hebben of hadden als gevolg van de coronacrisis."

Het is volgens Muto nog te vroeg om aan te geven wat die vereenvoudigingen precies zullen inhouden. "Maar we hebben inmiddels tweehonderd ideeën die we nu aan het uitwerken zijn. De versoberde aanpak moet ook tot een belangrijke vermindering van de kosten leiden."