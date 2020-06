Moors over Duits quarantainetoernooi: "Hier kan je niet meer besmet worden"

10 teams spelen van 6 tot 28 juni de eindronde van het Duitse kampioenschap. Onder strikte hygiënemaatregelen isoleren ze zich in een hotel in München. De teams zijn verdeeld in 2 groepen, waarin iedereen 1 keer tegen iedereen speelt. De top 4 plaatst zich voor de kwartfinales met heen- en terugwedstrijden.

"De competitie valt nu een beetje te vergelijken met een EK", zegt Roel Moors, coach van Bamberg. "We zitten samen op hotel en we hebben om de twee dagen een wedstrijd. Je ziet nu heel goed welke speler zijn conditie onderhouden heeft tijdens de coronapauze."

"Het is hier allemaal geregeld op de Duitse manier: bij aankomst in het hotel werden we getest en hebben we de dag op onze kamer doorgebracht. Zelfs het eten kregen we op de hotelkamer. Pas als we een negatieve testuitslag kregen, mochten we vrij bewegen door het hotel."