Moet gewichtheffen vrezen voor olympische status?

Omkoping, het verdoezelen van dopingtests en nog meer fraude: een onafhankelijk onderzoeksrapport schetste vorige week een bijzonder negatief beeld van de gang van zaken binnen de IWF onder leiding van voormalig voorzitter Tamas Ajan.

Ook het IOC is bezorgd over de conclusies van het onderzoek. “We zijn diep geschokt over de inhoud en de omvang van deze praktijken”, stelde IOC-baas Thomas Bach in een videoconferentie.

“We hebben de IWF heel duidelijk gemaakt dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben voor de sport. Hun plek op het olympisch programma is in gevaar.”

Ex-preses Ajan had de laatste 20 jaar de touwtjes in handen als voorzitter van de mondiale gewichthefbond, maar moest in april aftreden.

“We steunen de nieuwe bewindvoerders," gaf Bach nog mee, “om deze federatie te hervormen en om het antidopingbeleid volledig onafhankelijk te maken. Er zijn al flinke stappen gezet.”