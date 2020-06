MLS goes Disney: Amerikaans voetbal hervat met toernooi in Disney World

De MLS was nog maar twee speeldagen ver toen het coronavirus de competitie stillegde. Bijna vier maanden later wordt de Amerikaanse voetbalcompetitie hervat, maar wel in een heel eigen jasje.

De 26 Amerikaanse voetbalclubs trekken naar het themapark van Walt Disney in Orlando voor een 'MLS is back Tournament'. Ze worden onderverdeeld in 6 groepen en moeten 3 groepswedstrijden afwerken, die zullen meetellen in de uitslagen van de reguliere competitie.

Slechts 16 teams (de nummers 1 en 2 en de beste nummers 3) zullen doorstoten naar de knock-outfase, waar de winnaar een ticket voor de CONCACAF Champions League kan weggraaien. Na het Disney-toernooi wordt het seizoen voortgespeeld in de eigen stadions.

Atlanta United FC leidt na 2 competitieduels in de Eastern Conference met 6 punten, in de Western Conference hebben Sporting Kansas City, Minnesota United en Colorado Rapids voorlopig een perfect rapport.