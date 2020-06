Mini-docu Gerben Thijssen: "Gevallen als renner, gerevalideerd als mens"

In het Kuipke is Thijssen niet meer geweest. "Maar in Valencia is ook een piste en daar heb ik met de ploeg al op getraind. Ik had echt wel stress voor die dag. Op weg ernaartoe probeerde ik me wat te amuseren in de groep om zo te vergeten dat we meteen de piste zouden oprijden."

"Aan de piste had ik het de eerste 5, 6 minuten wel moeilijk. Als ik volgende keer in het Kuipke kom en ze rijden daar allemaal rond, dan kun je toch moeilijk blijven staan. Nu is het nog iets te vroeg, maar ik denk dat het dan wel zal lukken. Het zal voor volgend jaar in november zijn.”